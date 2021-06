Anticipazioni Una Vita, Maite pestata in carcere: epilogo sorprendente (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le Anticipazioni di Una Vita danno un bruttissimo epilogo per Maite che si trova in carcere in seguito all’arresto prima della fuga Nel frattempo che Maite è in carcere, Camino fa di tutto pur di liberare il suo vero amore dalle sbarre della prigione, dove non vive una situazione serena. Grazie a Liberto ed Emilio, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ledi Unadanno un bruttissimoperche si trova inin seguito all’arresto prima della fuga Nel frattempo cheè in, Camino fa di tutto pur di liberare il suo vero amore dalle sbarre della prigione, dove non vive una situazione serena. Grazie a Liberto ed Emilio, L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

sara_grimaldi : Una Vita Anticipazioni 30 giugno 2021: Felicia protegge Camino - - MaryErienne1983 : RT @redazionetvsoap: Più che una new entry, un gradito ritorno! #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - redazionetvsoap : Più che una new entry, un gradito ritorno! #IlParadisoDelleSignore #PDSdaily #Anticipazioni - uhhuhherfanspag : RT @redazionetvsoap: #unavita #anticipazioni Cosa succede la prossima settimana? Ecco le #trame - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Mr Wrong, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 29 giugno 2021 -