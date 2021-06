«VEASYT Live!» | un ponte digitale tra le persone sorde e la PA

(Di martedì 29 giugno 2021) Permettere a una persona sorda di comunicare nella vita di tutti i giorni è un obiettivo molto più alla portata di quanto si potrebbe pensare. Il motivo è doppio: normativo, dal momento che nell’ultimo Decreto sostegni emanato dal governo Draghi, l’Italia ha riconosciuto ufficialmente la lingua dei segni italiana (LIS), come elemento di inclusione sociale. Non solo: nello stesso testo si chiede alla Pubblica Amministrazione di avviare progetti sperimentali per la diffusione dei servizi di interpretariato. E la soluzione per gli enti pubblici e le aziende, ed è questo il secondo motivo, è già a portata di mano: dal 2014– società spin-off dell’Università Ca’ Foscari ...

Si chiama VEASYT Live ed è un vero e proprio servizio d'interpretariato online in LIS (lingua italiana dei segni) per aiutare - via tablet, computer o smartphone - le persone sordomute a interagire con i propri ...