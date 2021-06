Vaccini | corsa a spostare il richiamo | 93mila richieste in 3 giorni

(Di martedì 29 giugno 2021) Boom di richiami spostati del vaccino anti - Covid. In tre92mila lombardi hanno chiesto al portale di Poste il cambio data, un servizio possibile da venerdì scorso: per AstraZeneca il sito ...

Laper modificare l'appuntamento dunque prosegue. Un boom, peraltro aspettato, che costringe l'assessorato regionale al Welfare a lanciare un appello ai cittadini: 'Sfruttate l'opzione solo nei ...ANCONA Una settimana, dieci giorni al massimo per terminare il ciclo delle prenotazioni deiin agenda poi si effettueranno solo i richiami. La grandedell'assessore Saltamartini e della Regione per allestire una macchina vaccinale da 20 - 25mila inoculazioni giornaliere (hub ...PADOVA - «Dite solo menzogne, smettetela». Oppure: «Sono tutti esperimenti e voi siete cavie da laboratorio». E poi ancora: «I contagi sono calati grazie al caldo, ...Con la variante Delta, si corrono dei pericoli ad andare in vacanza? Il parere degli esperti e i rischi per chi non si è vaccinato.