Tragedia in autostrada, una delle vittime è lo jesino Carlo Bartolomeoli (Di martedì 29 giugno 2021) E' Carlo Bartolomeoli , 58enne jesino, una delle due vittime del tragico incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A14, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto. L'uomo viaggiava a ... Leggi su anconatoday (Di martedì 29 giugno 2021) E', 58enne, unaduedel tragico incidente stradale avvenuto lungo l'A14, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto. L'uomo viaggiava a ...

lanuovariviera : Tragedia in autostrada, pompieri al lavoro fino a notte fonda sul camion pieno di carta, Fumo in tutta la zona - infoitinterno : Tragedia in autostrada, una delle vittime è lo jesino Carlo Bartolomei - infoitinterno : Dopo mesi di code e disagi, oggi la tragedia: due morti in autostrada a Grottammare - lanuovariviera : Tragedia in autostrada, le vittime sono un 58enne di Jesi e un pescarese di 57 anni - lanuovariviera : Tragedia in autostrada, riaperto il tratto San Benedetto - Grottammare. Coda fino a otto chilometri, predisposto lo… -