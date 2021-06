Traffico Roma del 29-06-2021 ore 13:30 (Di martedì 29 giugno 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati dalle redazione a Roma Nord riaperta la galleria Giovanni XXIII in precedenza chiusa per incidente all’altezza dell’uscita di via Mario Fani in direzione della Trionfale sulla via Cassia ci sono invece rallentamenti per incidente in prossimità di via dei Due Ponti chiusa ancora la via Casilina altezza di via di Villa serventi per lavori urgenti in uscita dalla città rallentamenti per incidente sulla Laurentina all’intersezione con via di Tor Pagnotta analoga segnalazione sulla Tuscolana attenzione a un incidente avvenuto in prossimità di largo più Claudio dalle 14 alle 18 in via Molise manifestazione in programma nelle ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021) LuceverdeBen ritrovati dalle redazione aNord riaperta la galleria Giovanni XXIII in precedenza chiusa per incidente all’altezza dell’uscita di via Mario Fani in direzione della Trionfale sulla via Cassia ci sono invece rallentamenti per incidente in prossimità di via dei Due Ponti chiusa ancora la via Casilina altezza di via di Villa serventi per lavori urgenti in uscita dalla città rallentamenti per incidente sulla Laurentina all’intersezione con via di Tor Pagnotta analoga segnalazione sulla Tuscolana attenzione a un incidente avvenuto in prossimità di largo più Claudio dalle 14 alle 18 in via Molise manifestazione in programma nelle ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 29 - 06 - 2021 ore 12:30 ...servizio sospeso fino a domattina In alternativa le linee ordinarie della rete Atac e che percorrono lo stesso tratto per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito Roma punto ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 29 - 06 - 2021 ore 12:30 ... RESTANDO NEI PRESSI DI CIVITAVECCHIA RALLENTAMENTI SULLA A12 TRA SANTA SEVERA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI, ANCHE QUI PER LAVORI IN CORSO; SEGNALIAMO INFINE TRAFFICO INTENSO SULL'APPIA, CON ...

Traffico Roma del 29-06-2021 ore 08:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Teramo, tir prende fuoco sulla A24: strada bloccata in direzione Roma Incendio A24 un tir prende fuoco nel tunnel del Gran Sasso, pronto intervento dei vigili del fuoco, ripresa la viabilità in direzione Teramo ...

CAMION IN FIAMME TRAFORO GRAN SASSO, LE DEVIAZIONI AL TRAFFICO PESCARA – Sulla A24 Roma-Teramo, è stato chiuso il tratto tra San Gabriele (Teramo) e Assergi (L’Aquila) in entrambe le direzioni, per un camion in fiamme in galleria, ora spento, in direzione Roma. A ...

