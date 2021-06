Strage Viareggio | Fico | “Inderogabile l’impegno delle istituzioni per prevenzione e sicurezza”

(Di martedì 29 giugno 2021) ROMA – Di seguito la dichiarazione del Presidente della Camera dei Deputati, Roberto(foto), in occasione del XII anniversario dell’incidente ferroviario di: “Il ricordoscene di devastazione asuscita dolore e profonda commozione. Trentadue persone persero la vita e venticinque rimasero ferite. Un’assurda tragedia che si doveva e poteva evitare. L’accertamento in via giudiziariaresponsabilità penali di ciò che accadde nella notte del 29 giugno 2009 è ancora in corso. È tuttavia evidente che quell’incidente ferroviario abbia drammaticamente posto in rilievo come nel ...

