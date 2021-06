Paolo Bonolis è una furia | nessuno l’aveva mai visto così | prima | cosa è successo

Leggi su cityroma

(Di martedì 29 giugno 2021)ha parlato in maniera diretta, dando la sua opinione in merito a una questione inaspettata e che lo riguarda da vicino., presentatore tv (Instagram)è un nome e una garanzia. Ogni volta che un programma è nelle sue mani, è poco ma sicuro che si trasformerà in un alto numero di ascolti. La sua carriera, che si può definire sconfinata, a quasi quarant’anni di esperienza televisiva, ha raggiunto molti ottimi traguardi. Nel corso degli anni, poi, è spesso stato simpaticamente affiancato da Luca Laurentis, la sua spalla preferita. Gag e momenti di pura comicità sono un ...