Operazione anticamorra dei Carabinieri | 17 misure cautelari

Leggi su anteprima24

(Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Dall’alba, ad Acerra (Napoli) e in diverse località, anche al di fuori della Campania, circa 150del comando provinciale di Napoli, supportati dai comandi dell’Arma territorialmente competenti, stanno dando esecuzione ad una misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di numerose persone gravemente indiziati, a vario titolo, di favoreggiamento personale aggravato dal metodo e dalle finalità mafiose, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi comuni e da guerra. In ...