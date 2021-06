Omofobia: Buttiglione, ‘da ddl Zan pericolosa intolleranza, colpire violenza non opinioni’ (4) (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Perciò, propone l’ex ministro e parlamentare, “se proprio vogliamo fare la norma, facciamola: è così difficile scrivere che si punisce l’incitamento alla violenza e naturalmente c’è libertà di giudizio morale e che il giudizio morale non può includere l’incitamento alla violenza?” L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) (Adnkronos) – Perciò, propone l’ex ministro e parlamentare, “se proprio vogliamo fare la norma, facciamola: è così difficile scrivere che si punisce l’incitamento allae naturalmente c’è libertà di giudizio morale e che il giudizio morale non può includere l’incitamento alla?” L'articolo proviene da Ildenaro.it.

