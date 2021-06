Omicidio via Capecelatro: 21enne vittima involontaria dell’agguato (Di martedì 29 giugno 2021) Alessio Serra il 21enne ucciso la scorsa notte a Taranto sarebbe stata la vittima involontaria di uno scontro tra il suo fratellastro e il presunto omicida Antonio Bleve di 33 anni fermato questa mattina dalla Squadra Mobile in una abitazione del rione Tamburi. Dalle indagini, come riporta l’Agi, sarebbe infatti emerso che Bleve si è recato in via Capecelatro per affrontare soprattutto il suo diretto rivale. A questi imputerebbe una relazione con la sua ex compagna dalla quale avrebbe avuto anche quattro figli. Il movente del delitto sarebbe quindi riconducibile a forti contrasti di natura personale. Nella strada della ... Leggi su tarantinitime (Di martedì 29 giugno 2021) Alessio Serra ilucciso la scorsa notte a Taranto sarebbe stata ladi uno scontro tra il suo fratellastro e il presunto omicida Antonio Bleve di 33 anni fermato questa mattina dalla Squadra Mobile in una abitazione del rione Tamburi. Dalle indagini, come riporta l’Agi, sarebbe infatti emerso che Bleve si è recato in viaper affrontare soprattutto il suo diretto rivale. A questi imputerebbe una relazione con la sua ex compagna dalla quale avrebbe avuto anche quattro figli. Il movente del delitto sarebbe quindi riconducibile a forti contrasti di natura personale. Nella strada della ...

