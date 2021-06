MotoGP, Francesco Bagnaia non è ancora pronto per giocarsi il Mondiale? Non ha ancora vinto e Quartararo è già lontano (Di martedì 29 giugno 2021) Le prime 9 gare dell’anno sono andate in archivio ed il MotoMondiale 2021 è sostanzialmente al giro di boa, in attesa di disputare gli ultimi 10 appuntamenti stagionali a partire dal 6-8 agosto dopo la pausa estiva. In MotoGP l’Italia è aggrappata unicamente a Francesco Bagnaia nella lotta per il titolo iridato, tuttavia le ultime settimane hanno forse ridimensionato le sue ambizioni almeno per questo Mondiale. “Pecco” va in vacanza al terzo posto nella classifica generale a quota 109 punti, con davanti a sé i francesi Fabio Quartararo (a +47 sull’azzurro) e Johann Zarco (a +13), mentre ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) Le prime 9 gare dell’anno sono andate in archivio ed il Moto2021 è sostanzialmente al giro di boa, in attesa di disputare gli ultimi 10 appuntamenti stagionali a partire dal 6-8 agosto dopo la pausa estiva. Inl’Italia è aggrappata unicamente anella lotta per il titolo iridato, tuttavia le ultime settimane hanno forse ridimensionato le sue ambizioni almeno per questo. “Pecco” va in vacanza al terzo posto nella classifica generale a quota 109 punti, con davanti a sé i francesi Fabio(a +47 sull’azzurro) e Johann Zarco (a +13), mentre ...

Advertising

OA_Sport : #MOTOGP Francesco Bagnaia non è ancora pronto per giocarsi il Mondiale? Non ha ancora vinto e Quartararo è già lont… - MotoWSBK_isal : RT @bgmotogp: #MotoGP Standing 1 Fabio Quartararo Yamaha 156 2 Johann Zarco Ducati 122 3 Francesco Bagnaia Ducati 109 4 Joan… - TrippinBiology : RT @bgmotogp: #MotoGP Standing 1 Fabio Quartararo Yamaha 156 2 Johann Zarco Ducati 122 3 Francesco Bagnaia Ducati 109 4 Joan… - LoveYuasa : Dan ini dia Top 5 di klasemen sementara MotoGP 2021: 1. Fabio Quartararo - 156 poin 2. Johann Zarco - 122 poin 3. F… - FormulaPassion : #MotoGP | Il team di Borgo Panigale non ha brillato nel Gran Premio d'Olanda #DutchGP -