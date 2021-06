La prossima versione della One UI potrebbe lasciarvi un po’ di amaro in bocca (Di martedì 29 giugno 2021) Il changelog di un modulo di Samsung Good Lock svela che la 3.1.1 sarà la prossima versione della personalizzazione One UI L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di martedì 29 giugno 2021) Il changelog di un modulo di Samsung Good Lock svela che la 3.1.1 sarà lapersonalizzazione One UI L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

celmarco : Ho sentito commenti entusiasti sulla prossima versione di Microsoft Windows, la 11. Io ho qualche dubbio, considera… - giogipreziosi : si, varie volte !! amo l'amore ma a volte non é abbastanza ed é okay, l'importante é prendere il bagaglio emotivo c… - SportNewsCentr1 : @juventusfc: al via l'asta per il primo #NFT del club bianconero con protagonista la versione digitale della divisa… - Daniela73626598 : @Corriere @nieddupierpaolo A quando la prossima versione? - quickvsilver : la prossima icon la metto di tim in versione regulus black fanculo -