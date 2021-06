Covid | in Lombardia 98 positivi e 3 vittime | ricoverati in calo**

Advertising

Agenzia_Ansa : Oltre 700 persone senza mascherine e senza mantenere alcun distanziamento hanno partecipato a un rave party a Maleo… - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-2) e nei reparti (-23). A fronte di 33.328 ta… - RegLombardia : #LNews Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-4) e nei reparti (-2). A fronte di 27.289 tamponi effet… - Yogaolic : RT @MiTomorrow: Aumentano i positivi colpiti dalla mutazione indiana: numeri raddoppiati in poche settimane ? #lombardia #covid #variante… - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #29giugno Casi +98 (841.696 +0,01%) Deceduti +3 (33.778 +0,01%) Guariti +118 (796.716 +0,01%) Molec… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Lombardia

La regione con il maggior numero di casi è la Campania (117), seguita da Sicilia (99), e(98). .Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive ( - 9) e nei reparti ( - 2). A fronte di 30.085 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi positivi (0,3%). Non si registrano nuovi positivi nelle ...(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Con 30.085 tamponi effettuati, sono 98 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in calo allo 0.3% (ieri 0.4%). Continuano a calare i ricoveri sia in terapia ...I dati nazionali/PDF. Lombardia. In Lombardia 98 nuovi casi e tre decessi. Italia. Sono 679 i nuovi casi di contagio e 42 i decessi, in prevedibile risalita rispetto a ieri quando i tamponi sequenziat ...