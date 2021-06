Conte: 'Non sarò un prestanome'. Oggi attesa la replica di Grillo (Di martedì 29 giugno 2021) L'ex premier sfida il fondatore sul futuro del Movimento 5 Stelle. Decida, dice, 'se essere il genitore che lascia crescere la sua creatura o quello che ne contrasta l'emancipazione'. Poi invita gli ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 29 giugno 2021) L'ex premier sfida il fondatore sul futuro del Movimento 5 Stelle. Decida, dice, 'se essere il genitore che lascia crescere la sua creatura o quello che ne contrasta l'emancipazione'. Poi invita gli ...

lucianonobili : “Ho cercato fin dall’inizio di favorire la nascita del governo #Draghi”. Infatti era Renzi che voleva il Conte3, co… - TeresaBellanova : 'La questione dell'#ILVA mi sta a cuore” dice #Conte e aggiunge “ il mio Governo si è impegnato tantissimo sulla qu… - CarloCalenda : La destra non riesce a trovare una classe dirigente per governare le città (figuriamoci l’Italia). Il 5S discute so… - JoeWolve : @GuidoAnselmi7 @IlMatto3 @lucadoro_ @La_manina__ Ah, abbiamo cambiato argomento? Ti capisco, su questo hai trovato… - davimar5280 : RT @AlessandroPipi4: @claudio301065 Grillo parlerà a breve. Vedremo cosa ha a cuore. Prendendo per buono le dichiarazioni di Conte, il m5s… -