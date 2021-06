Bologna | 16enne uccisa | padre Chiara ‘grazie a chi ha trovato colpevole' **

(Di martedì 29 giugno 2021) Monteveglio (Bologna), 29 giu. (Adnkronos) - "Voglio ringraziare pubblicamente tutti per la vicinanza e tutti quelli (gli inquirenti, ndr) per quello che hanno fatto", ossia per averil presunto. Sono le parole che ildiGualzetti, laa coltellate e trovata ieri vicino all'abbazia di Monteveglio (Bologna), non lontano da casa, ha detto alle telecamere presenti davanti all'abitazione della vittima. A confessare il delitto è stato un amico di, anche lui di 16 anni, che ora deve rispondere di omicidio premeditato.

fattoquotidiano : Bologna, 16enne uccisa con coltellate alla gola e al torace. Indagato un minore: "Avevano un appuntamento" - MediasetTgcom24 : Bologna, 16enne uccisa: il ragazzo fermato è accusato di omicidio premeditato #ChiaraGualzetti… - Adnkronos : Sedicenne uccisa a #Bologna, confessa l'amico e coetaneo della vittima. - TgrRai : E' accusato di omicidio premeditato il 16enne che ha ucciso la coetanea #Chiara Gualzetti, in provincia di Bologna.…

Il, reo confesso, è stato bloccato ieri in strada aad alcuni chilometri dal borgo in cui vive. Deve rispondere di omicidio premeditato, contro di lui - secondo la procura che ha ...E una delle frasi, da quanto si apprende, che ilfermato per l'omicidio dell'amica e coetanea Chiara Gualzetti, uccisa a coltellate nella zona dell'Abbazia di Monteveglio (), ha ...“Voglio ringraziare pubblicamente tutti per tutto quello che è stato fatto. Non riesco a darmi pace”. A dirlo è stato Vincenzo Gualzetti, padre di Chiara Gualzetti la ragazza di 16 anni uccisa a Monte ...L'amico coetaneo della ragazza di Valsamoggia, che ha confessato di averla uccisa, è accusato di omicidio aggravato premeditato ...