Wright | che accuse a Ronaldo | Segna una punizione su 50

(Di lunedì 28 giugno 2021)uno specialista nelle punizioni? Ma se ne avràte una su cinquanta ". Ian, ex attaccante della nazionale inglese, attacca CR7 dopo l'eliminazione del Portogallo agli Europei. Al ...

Advertising

ValerioLivia : RT @CarmelaCusmai: #TraGliInganni Una cosa accade se ci credi davvero, ed è crederci che la fa accadere... Frank Lloyd Wright #SalaLettu… - SalvatoreCaroni : RT @CarmelaCusmai: #TraGliInganni Una cosa accade se ci credi davvero, ed è crederci che la fa accadere... Frank Lloyd Wright #SalaLettu… - CARVL1NA : Diana Wright rivedi le tue priorità che sta frase mi ha distrutta - danielgr31 : RT @CarmelaCusmai: #TraGliInganni Una cosa accade se ci credi davvero, ed è crederci che la fa accadere... Frank Lloyd Wright #SalaLettu… - semprelibri : RT @CarmelaCusmai: #TraGliInganni Una cosa accade se ci credi davvero, ed è crederci che la fa accadere... Frank Lloyd Wright #SalaLettu… -

Ultime Notizie dalla rete : Wright che

Ronaldo uno specialista nelle punizioni? Ma se ne avrà segnate una su cinquanta ". Ian, ex attaccante della nazionale inglese, attacca CR7 dopo l'eliminazione del Portogallo agli ...parteha ...Commenta per primo L'ex attaccante dell'Arsenal e dell'Inghilterra Ianha parlato di Cristiano Ronaldo: 'Quante punizioni segna Ronaldo? Ho letto da qualche parteha la media di una su 50. È una specie di mitole calci bene, ma non succede nulla. Stasera (...L'ex attaccante inglese si scaglia contro CR7: "Che sia uno specialista sui calci piazzati è ormai una leggenda" ...L'ex attaccante inglese accusa il fuoriclasse portoghese: "Che sappia tirare i calci piazzati è solo una leggenda" ...