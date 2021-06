Variante Delta, a Maiorca 850 ragazzi contagiati e 3.000 in quarantena. Maxi focolaio dopo gite in barca e feste (Di lunedì 28 giugno 2021) feste in camere d'albergo e nei locali, gite in barca e un enorme concerto reggaeton nell'arena di Palma sono alla base del Maxi focolaio Covid a Maiorca, dove circa 850 giovani sono... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 28 giugno 2021)in camere d'albergo e nei locali,ine un enorme concerto reggaeton nell'arena di Palma sono alla base delCovid a, dove circa 850 giovani sono...

TizianaFerrario : Dubbio: ma se la variante Delta è così contagiosa e in altri paesi come Israele GB Australia Portogallo hanno aumen… - Rinaldi_euro : Stasera Italia, 'solo fregnacce'. Vaccini e variante Delta, il virologo Pregliasco sbotta: colpito e affondato - Il… - nzingaretti : Grazie alla grande squadra della campagna vaccinale nel Lazio per l’ottimo risultato. Prima regione italiana per do… - cheya71 : Ricomincia la solfa della variante Delta: ma visto che ci hanno fatto vaccinare tutti, si spera che una nuova chius… - eterea_eterea : RT @alesallusti: Se il Coronavirus mutato continuerà, grazie agli attuali vaccini, a colpire sì ma in maniera non letale o addirittura più… -

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Variante Beta, AstraZeneca e Oxford lavorano su nuovo vaccino/ Al via test sull'uomo In attesa che anche in Italia esploda la variante Delta, l'indiana, le multinazionali farmaceutiche sono al lavoro sul vaccino per la Beta, quella che in precedenza veniva definitiva sudafricana . Come riferito da numerosi organi di ...

Sileri:correre con seconde dosi vaccino "Non c'è preoccupazione per la variante Delta, ma dobbiamo controllarne l'andamento. E' 'coperta' dalla doppia dose di vaccini", aggiunge. "E' giunto il momento di togliere la mascherina all'aperto,o ...

Variante Delta: ingressi e vaccini, i punti deboli europei contro la nuova minaccia Il Sole 24 ORE Focolaio di variante Delta a Sydney: cinque milioni di residenti in quarantena Sale a 128 il numero dei nuovi contagi di coronavirus a Sydney, alle prese con un focolaio alimentato dalla variante Delta. A Sydney, circa cinque milioni di residenti sono in quarantena. Lo ...

Variante Delta: quanto proteggono i singoli vaccini? Una panoramica Quanto proteggono dalla variante Delta i vaccini adottati? Una panoramica dei singoli preparati e dei dati a disposizione a riguardo.

