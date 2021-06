Raid vandalico a Verona contro un giornalista dell'Espresso (Di lunedì 28 giugno 2021) Colpita l'auto nella notte, ora indaga la Digos. Nel mirino il cronista che ha recentemente firmato un’inchiesta sul sindaco Sboarina e articoli sui movimenti neofascisti locali Leggi su espresso.repubblica (Di lunedì 28 giugno 2021) Colpita l'auto nella notte, ora indaga la Digos. Nel mirino il cronista che ha recentemente firmato un’inchiesta sul sindaco Sboarina e articoli sui movimenti neofascisti locali

Ultime Notizie dalla rete : Raid vandalico Dalla 'spazzatura giornalistica' alla spazzatura vera sull'auto di un cronista Sull'atto vandalico ai danni di Andrea Tornago sta indagando la Digos di Verona. Al giornalista, tutta la solidarietà anche dalla Redazione di VeronaSera. ...

Vandalismi e schiamazzi notturni, la stupidità non ha limiti ... tagliati i fili del telefono e rubato il defibrillatore Ennesimo episodio nell'arco degli ultimi mesi: gravi disagi per gli operatori e per gli utenti Raid vandalico negli spogliatoi del centro ...

Verona, raid vandalico contro giornalista dell'Espresso Fnsi Atti vandalici e risse ad Alassio: “Ora servono risposte efficaci” Lo chiede il consigliere di minoranza Jan Casella dopo gli ultimi raid Il sindaco Melgrati: denunciate subito gli episodi alle forze dell’ordine ...

Raid vandalico a Verona contro un giornalista dell'Espresso Colpita l'auto nella notte, ora indaga la Digos. Nel mirino il cronista che ha recentemente firmato un’inchiesta sul sindaco Sboarina e articoli sui movimenti ...

