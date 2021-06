Olimpiadi e Transgender, atleta esclusa: i rigidissimi requisiti e la polemica sterile della Meloni (Di lunedì 28 giugno 2021) La 400entista non potrà partecipare alle competizioni sportive a causa dell’inidoneità ormonale. L’atleta Transgender, così come Lauren Hubbard, è stata sottoposta a regole rigidissime da parte del CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, regole e parametri talmente serrati da rendere sterile qualsiasi polemica a riguardo, prima fra tutte quella di Giorgia Meloni Se Laurel Hubbard, classe 1978, stata dichiarata idonea a competere alle Olimpiadi femminili, classificandosi come la prima donna Transgender a partecipare alla importantissima competizione sportiva, lo stesso ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 giugno 2021) La 400entista non potrà partecipare alle competizioni sportive a causa dell’inidoneità ormonale. L’, così come Lauren Hubbard, è stata sottoposta a regole rigidissime da parte del CIO, il Comitato Internazionale Olimpico, regole e parametri talmente serrati da renderequalsiasia riguardo, prima fra tutte quella di GiorgiaSe Laurel Hubbard, classe 1978, stata dichiarata idonea a competere allefemminili, classificandosi come la prima donnaa partecipare alla importantissima competizione sportiva, lo stesso ...

