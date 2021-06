Moto | Vinales - Yamaha | ufficiale l' addio a fine stagione 2

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Moto Vinales

"I cinque anni trascorsi con Yamaha - dicenel comunicato Yamaha - sono stati molto importanti per me, è stato difficile prendere questa decisione. Abbiamo condiviso sia grandi vittorie sia ...GP - E chiudiamo con laGp, Fabio Quartararo vince in fuga il GP d'Olanda, nona tappa stagionale delmondiale. Il pilota francese, saldamente in testa in classifica generale, chiude ...Il Motomondiale 2021 è arrivato al proprio giro di boa, ovvero la pausa estiva, anticipata di un paio di settimane rispetto ai piani originari, scombussolati dalla cancellazione del GP di Finlandia de ...Ha imparato anche a reggere la pressione da autentico fuoriclasse, senza mai sentirsi a disagio, spodestando più che degnamente il predecessore Valentino Rossi Fabio Quartararo chiude saldamente al co ...