Khaby Lame, il re di Instagram vicino all’altare? L’indizio non sfugge ai fan (Di lunedì 28 giugno 2021) Khaby Lame potrebbe effettuare il grande passo: fiori d’arancio per lui? L’indizio social non sfugge ai più attenti, i social sono in fermento E’ il re incontrastato di Instagram e… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 28 giugno 2021)potrebbe effettuare il grande passo: fiori d’arancio per lui?social nonai più attenti, i social sono in fermento E’ il re incontrastato die… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Khaby Lame supera Chiara Ferragni: è lui il più seguito su Instagram in Italia - Agenzia_Ansa : VIDEO | Con 24 milioni di follower su Instagram supera anche Chiara Ferragni, ferma a 23,9. Khaby Lame, giovane tik… - SkySport : ???? Perché nessuno canta l'inno come gli Azzurri? ?? Lo ha notato anche Khaby Lame ??? La differenza è palese, o no?… - raffaelladaros : RT @RiccardoLuna: Khaby Lame, da operaio a re di TikTok: 'Mettevo video su YouTube che non guardava nessuno. Ma non mi sono mai arreso' - l… - VikyBorgomeo : RT @Maumol: #KhabyLame, da operaio a re di #TikTok: 'Mettevo video su #YouTube che non guardava nessuno. Ma non mi sono mai arreso' VIDEO ?… -