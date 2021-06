Giuliana Danzé picchiata dal compagno mostra i segni della violenza: “Non è amore” (Di lunedì 28 giugno 2021) Giuliana Danzé picchiata dal compagno mostra i segni della violenza. Giuliana Danzé è apparsa su Instagram con il volto tumefatto, mostrando i segni delle violenze subite dal suo compagno. È un videomessaggio di denuncia e di condivisione, che spera possa essere utile ad altre donne perché la storia non si ripeta: “Ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta”. Giuliana è la ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 28 giugno 2021)dalè apparsa su Instagram con il volto tumefatto,ndo idelle violenze subite dal suo. È un videomessaggio di denuncia e di condivisione, che spera possa essere utile ad altre donne perché la storia non si ripeta: “Ricordate che non è colpa vostra, io non mi sento in colpa, non ho nemmeno paura, che mi spaccassero la faccia un’altra volta”.è la ...

Ultime Notizie dalla rete : Giuliana Danzé Giuliana Danzè massacrata di botte dall'ex: 'Ci metto la faccia, questo non è amore' ... ma ho deciso di farlo perché è importante che tutti, uomini e donne oggetto di violenza trovino la forza per reagire e per denunciare': Giuliana Danzè fino a due giorni fa era conosciuta solo per le ...

'Con la speranza di un domani migliore' 'Con la speranza di un domani migliore' . Lo ha evidenziato venerdì 25 giugno scorso Giuliana Danzé vittima di violenze, postando un video su Facebook nel quale ha fatto vedere i segni delle botte datele dal suo compagno. La cantante 26enne beneventana, nota per le sue partecipazioni ...

