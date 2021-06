Eccezionale ondata di caldo in Canada: raggiunti 46,6 è record (Di lunedì 28 giugno 2021) Eccezionale ondata di caldo in Canada: registrati 46,6 gradi in Canada, è record. Si tratta della temperatura più elevata mai raggiunta oltre i 50° di latitudine nord Una Eccezionale ondata di caldo in Canada sta interessando i settori occidentale tra Stati Uniti e Canada: nella giornata di domenica 27 il termometro ha addirittura superato la soglia dei 46 Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021)diin: registrati 46,6 gradi in, è. Si tratta della temperatura più elevata mai raggiunta oltre i 50° di latitudine nord Unadiinsta interessando i settori occidentale tra Stati Uniti e: nella giornata di domenica 27 il termometro ha addirittura superato la soglia dei 46

Giulio_Firenze : @VFumero Si. Va detto che, a dispetto dell'idea di una terra gelida, in estate nelle zone meridionali e occidental… - A_LisaCorrado : RT @GiaSilvestrini: Un'ondata di calore di una gravità eccezionale (once in a millenium...) nell'area Ovest Usa e Canada - gonufrio : RT @GiaSilvestrini: Un'ondata di calore di una gravità eccezionale (once in a millenium...) nell'area Ovest Usa e Canada - erealacci : RT @GiaSilvestrini: Un'ondata di calore di una gravità eccezionale (once in a millenium...) nell'area Ovest Usa e Canada - FranFerrante : RT @GiaSilvestrini: Un'ondata di calore di una gravità eccezionale (once in a millenium...) nell'area Ovest Usa e Canada -