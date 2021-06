Batwoman 3 rinuncia ad un membro originale del cast per un altro sconvolgente addio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 giugno 2021) Lo abbiamo amato e forse odiato anche di più ma a quanto pare3, in onda da ottobre negli Usa, farà a meno di undel. Poco dopo il finale della seconda stagione, andato in onda qualche ora fa negli Usa, è stato confermato (tramite Entertainment Weekly ) che Jacob Kane (Dougray Scott) lascerà la serie. Chi ha seguito la serie sa bene che il capo dei Corvi non è apparso nel finale della seconda stagione, ed è stato recentemente messo dietro le sbarre per aver aiutato Alice (Rachel Skarsten). Il suo personaggio ha avuto una trama molto intensa e sicuramente la sua ...