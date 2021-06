Taranto, operaio di 31 anni folgorato da una scossa elettrica. È ricoverato in gravissime condizioni (Di domenica 27 giugno 2021) Un operaio che lavorava di notte all’adeguamento delle linee elettriche di Taranto è stato colpito da una scossa elettrica da 20mila volt. E’ successo la notte scorsa nel Borgo antico della città, dove alcuni operai di una ditta di Genzano di Roma erano impiegati in uno scavo per il ripristino di un cavo dell’alta tensione. L’uomo, di 31 anni, è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. La prognosi resta riservata. In seguito alla scarica, il 31enne ha riportato ustioni di primo e secondo grado ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Unche lavorava di notte all’adeguamento delle linee elettriche diè stato colpito da unada 20mila volt. E’ successo la notte scorsa nel Borgo antico della città, dove alcuni operai di una ditta di Genzano di Roma erano impiegati in uno scavo per il ripristino di un cavo dell’alta tensione. L’uomo, di 31, è orainnel reparto di rianimazione dell’ospedale Santissima Annunziata. La prognosi resta riservata. In seguito alla scarica, il 31enne ha riportato ustioni di primo e secondo grado ...

Advertising

RaiNews : L'uomo, 31 anni, è stato investito da una scossa elettrica da 20mila volt durante i lavori in uno scavo per il ripr… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: L'uomo, 31 anni, è stato investito da una scossa elettrica da 20mila volt durante i lavori in uno scavo per il ripristino di u… - DaniBailo : Incidente sul lavoro a Taranto, grave un operaio folgorato da scossa elettrica - Rai News - papel61 : RT @eravamoindiani: Un operaio in coma e altri tre collassati: è accaduto nel cantiere dell’Ospedale San Cataldo di Taranto, dove il gran c… - annamariamoscar : Incidente sul lavoro a Taranto, grave un operaio folgorato da scossa elettrica - Rai News?? -