LIVE Motocross MXGP, GP Gran Bretagna in DIRETTA: la rimonta di Cairoli che agguanta la terza posizione a un quarto d'ora dal termine (Di domenica 27 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -18: Cairoliiiiiiii in un minuto riesce a recuperare due posizioni! Superati Herlings e Prado. L'Italiano ora è terzo alle spalle di Febvre e Gajser. -19: l'attacco emozionante e vincente di Gajser che infila Prado e si va a prendere la seconda posizione alle spalle di Febvre. -20: Un terzo di gara se n'è andato. Cairoli è quinto a poco più di 7? dalla testa. -22: Cairoli si fa infilare dall'olande Herlings: ora è quinto, ma può ancora succedere di tutto. -24: la classifica vede Febvre in prima posizione, con Prado e Gajser a ...

