Il Belgio supera il Portogallo 1-0 | ai quarti affronterà l' Italia  

(Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Sarà ilil prossimo avversario dell'Italia aidi finale di Euro 2020. I ‘Diavoli Rossi' proseguono il proprio cammino nel torneo in virtù dell'1-0 inflitto al, deciso da una fiammata di Thorgan Hazard al 42mo del primo tempo. Finisce qui invece l'avventura della formazione di Fernando Santos campione in carica, che nonostante tanto orgoglio, tanto carattere e tantissime occasioni create nel finale, ritorna a casa a mani vuote e con tanto amaro in bocca. Venerdì 2 luglio, quindi, a Monaco di Baviera Lukaku e compagni se la vedranno con gli azzurri di Roberto Mancini. Inizio equilibrato Ritmi blandi e tanto ...