Grande Fratello Vip, Pretelli sferza Zorzi ma cade in una clamorosa gaffe (Di domenica 27 giugno 2021) Grande Fratello Vip Il compagno di Giulia Salemi ha replicato caustico ad un tweet che riteneva fosse del suo ex coinquilino: ma era solo un account fake Pubblicato su 27 Giugno 2021 Tommaso Zorzi fa un commento su Twitter e Pierpaolo Pretelli replica piccato. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore su Twitter e che ha lasciato basiti in tanti. Peccato che è stato tutto un colossale fraintendimento, poiché l’account che Pretelli pensava fosse di Zorzi, in realtà era un fake. gaffe social, dunque, per il compagno di Giulia Salemi. Le sue parole, in ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021)Vip Il compagno di Giulia Salemi ha replicato caustico ad un tweet che riteneva fosse del suo ex coinquilino: ma era solo un account fake Pubblicato su 27 Giugno 2021 Tommasofa un commento su Twitter e Pierpaoloreplica piccato. Questo è quanto accaduto nelle ultime ore su Twitter e che ha lasciato basiti in tanti. Peccato che è stato tutto un colossale fraintendimento, poiché l’account chepensava fosse di, in realtà era un fake.social, dunque, per il compagno di Giulia Salemi. Le sue parole, in ...

