Covid, nuovo lockdown in Sudafrica contro la variante Delta

Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha imposto un nuovo lockdown di due settimane per combattere il rapido diffondersi della variante Delta del coronavirus nel Paese. 'Tutti gli ...

Sudafrica: aumento casi Covid, Ramaphosa annuncia nuovo blocco nazionale per due settimane

Pretoria, 27 giu 20:50 - Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha annunciato nuove restrizioni stringenti nel Paese a partire da domani e per due settimane...

Covid, nuovo lockdown in Sudafrica contro la variante Delta Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha imposto un nuovo lockdown di due settimane per combattere il rapido diffondersi della variante Delta del coronavirus nel Paese. 'Tutti gli assembramenti, sia all'interno che all'esterno, sono vietati', ha ...

