Calciomercato Lazio | duello con il Milan | ecco i dettagli

(Di domenica 27 giugno 2021) In casapotrebbe tornare di moda il nome di Dani Ceballos:l’indiscrezione che arriva direttamente dalla Spagna Dani Ceballos è uno che in passato sembrava essere finito della. Il centrocampista ora è in uscita dal Real Madrid, dopo che nellle ultime due stagioni è stato in prestito all’Arsenal. Edche il suo profilo potrebbe tornare di moda per i biancocelesti. Su di lui, com’è noto, è vivo l’interesse del, ma secondo il portale spagnolo El Confidencial anche i capitolini avrebbero chiesto informazioni sul talento classe ’96. ISU ...

Juventus, svelato l'obiettivo di Allegri: ecco chi prenderebbe il tecnico livornese per rinforzare il reparto Neanche il ritorno di Max Allegri ha fatto decollare il mercato in entrata ...Commenta per primoa caccia di rinforzi sulle fasce: stando a Il Corriere di Roma , a Sarri piace Riccardo Orsolini , ma non si esclude il ritorno di Felipe Anderson .Arriva direttamente dai media argentini la notizia di calciomercato che vede la Lazio vicina all’acquisto di Piero Hincapié centrale difensivo della squadra argentina del Talleres. Il calciatore ecuad ...Sembrava ad un passo dall'addio al Napoli ma adesso qualcosa sembra essere cambiato per Nikola Maksimovic. Il difensore infatti ha il contratto in scadenza il 30 giugno e in queste ...