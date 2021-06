A Montecampione una statua per ricordare il 'pirata' Marco Pantani (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Una statua alta 6 metri, posizionata a 1.800 metri di altezza in località Plan di Montecampione, in provincia di Brescia. E' quella dedicata al grande campione di ciclismo Marco Pantani, inaugurata alla presenza, tra gli altri, della mamma del ‘pirata', Tonina Belletti. L'iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo Operatori Turistici della Valle Camonica, con la fattiva collaborazione della Famiglia Pantani, di Visit Brescia, della Comunità Montana della Vallecamonica, Provincia di Brescia e del Comune di Artogne. Montecampione è un ricordo ... Leggi su agi (Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Unaalta 6 metri, posizionata a 1.800 metri di altezza in località Plan di, in provincia di Brescia. E' quella dedicata al grande campione di ciclismo, inaugurata alla presenza, tra gli altri, della mamma del ‘', Tonina Belletti. L'iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo Operatori Turistici della Valle Camonica, con la fattiva collaborazione della Famiglia, di Visit Brescia, della Comunità Montana della Vallecamonica, Provincia di Brescia e del Comune di Artogne.è un ricordo ...

EugenioMalaspi1 : Da oggi a #Montecampione c'è una statua di #marcopantani che ci aspetta... un grande grazie a chi l'ha voluta e rea… - fenomenogabry : Pantani vivrà per sempre a Montecampione: per il Pirata una statua alta sei metri - fenomenogabry : Montecampione celebra Pantani con una statua - Giornale di brescia - AbruzzoNomade : Montecampione celebra Pantani con una statua - Giorno_Brescia : Pantani vivrà per sempre a Montecampione: per il Pirata una statua alta sei metri -

Ultime Notizie dalla rete : Montecampione una Ciclismo: nel Bresciano inaugurata statua in memoria Marco Pantani Grazie alle gesta del Pirata, infatti, Montecampione sarà ancora di più una meta turistica particolarmente attrattiva. Tra l'altro, proprio la Valle Camonica, con le sue salite ed i suoi tornanti, è ...

Ciclismo, inaugurata statua dedicata a Marco Pantani Nella giornata odierna è stata inaugurata una statua dedicata a Marco Pantani . Alta sei metri, l'opera è stata posizionata a Plan di Montecampione, una località in provincia di Brescia a 1.800 metri d'altitudine. L'iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo operatori turistici della Valle Camonica, con la ...

Una statua di Pantani alta sei metri a Montecampione, dove vinse il Giro 1998 La Gazzetta dello Sport Una statua per il pirata. Montecampione ricorda Pantani Una statua alta 6 metri, posizionata a 1.800 metri di altezza in località Plan di Montecampione, in provincia di Brescia. Un momento emozionante, l’inaugurazione della scultura dedicata al grande camp ...

Ciclismo, inaugurata statua dedicata a Marco Pantani Nella giornata odierna è stata inaugurata una statua dedicata a Marco Pantani. Alta sei metri, l’opera è stata posizionata a Plan di Montecampione, una località in provincia di Brescia a 1.800 metri d ...

Grazie alle gesta del Pirata, infatti,sarà ancora di piùmeta turistica particolarmente attrattiva. Tra l'altro, proprio la Valle Camonica, con le sue salite ed i suoi tornanti, è ...Nella giornata odierna è stata inauguratastatua dedicata a Marco Pantani . Alta sei metri, l'opera è stata posizionata a Plan dilocalità in provincia di Brescia a 1.800 metri d'altitudine. L'iniziativa, patrocinata da Regione Lombardia, è ideata dal Gruppo operatori turistici della Valle Camonica, con la ...Una statua alta 6 metri, posizionata a 1.800 metri di altezza in località Plan di Montecampione, in provincia di Brescia. Un momento emozionante, l’inaugurazione della scultura dedicata al grande camp ...Nella giornata odierna è stata inaugurata una statua dedicata a Marco Pantani. Alta sei metri, l’opera è stata posizionata a Plan di Montecampione, una località in provincia di Brescia a 1.800 metri d ...