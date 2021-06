Sopravvissute grazie allo Stato. Ma ora le aziende tremano (Di sabato 26 giugno 2021) Migliaia di imprese toscane hanno retto con i fondi con garanzia statale. Con la fine degli aiuti e della moratoria fiscale dovranno stare in piede da sole. Ecco quali sono quelle a rischio Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 26 giugno 2021) Migliaia di imprese toscane hanno retto con i fondi con garanzia statale. Con la fine degli aiuti e della moratoria fiscale dovranno stare in piede da sole. Ecco quali sono quelle a rischio

Sopravvissute grazie allo Stato. Ma ora le aziende tremano Migliaia di imprese toscane hanno retto con i fondi con garanzia statale. Con la fine degli aiuti e della moratoria fiscale dovranno stare in piede da sole. Ecco quali sono quelle a rischio ...

