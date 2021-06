Nessuna mano a Putin (Di sabato 26 giugno 2021) Non capita a tutti i Vertici europei che Angela Merkel e Emmanuel Macron vengano messi in minoranza e siano costretti a cedere. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì durante la discussione sulla Russia. La rivolta dei leader dei paesi del nord e dell’est contro il tentativo di Germania e Francia di imporre un summit tra l’Ue e Vladimir Putin rappresenta un momento di svolta. I piccoli hanno detto “no” ai grandi, ribaltando il mito di un’Ue dominata dall’asse franco-tedesco. Una volta che Merkel avrà lasciato la cancelleria, sarà più difficile per la Germania imporre la sua linea agli altri. Ma non per questo i 27 sono divisi sulla politica da perseguire con Mosca. ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 26 giugno 2021) Non capita a tutti i Vertici europei che Angela Merkel e Emmanuel Macron vengano messi in minoranza e siano costretti a cedere. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì durante la discussione sulla Russia. La rivolta dei leader dei paesi del nord e dell’est contro il tentativo di Germania e Francia di imporre un summit tra l’Ue e Vladimirrappresenta un momento di svolta. I piccoli hanno detto “no” ai grandi, ribaltando il mito di un’Ue dominata dall’asse franco-tedesco. Una volta che Merkel avrà lasciato la cancelleria, sarà più difficile per la Germania imporre la sua linea agli altri. Ma non per questo i 27 sono divisi sulla politica da perseguire con Mosca. ...

