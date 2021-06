Danimarca, Hjulmand: “Crediamo nelle nostre qualità, lotteremo fino alla fine. Eriksen sempre con noi” (Di sabato 26 giugno 2021) Al termine della partita tra Danimarca e Galles, il tecnico della Nazionale danese, Kasper Hjulmand, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match: “Non tutto è stato perfetto durante questo match ma siamo migliorati durante la partita. Siamo stati capaci di muoverci bene e di adattarci. I Ragazzi sono stati devi veri guerrieri e sono fiero di loro. Christian (Eriksen ndr) è sempre con noi, avrei tanto voluto che ci fosse stato anche lui in quanto questo stadio, è stata la sua prima destinazione quando ha lasciato la Danimarca a 16 anni. Dobbiamo continuare ad usare questa energia e questa forza ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 giugno 2021) Al termine della partita trae Galles, il tecnico della Nazionale danese, Kasper, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del match: “Non tutto è stato perfetto durante questo match ma siamo migliorati durante la partita. Siamo stati capaci di muoverci bene e di adattarci. I Ragazzi sono stati devi veri guerrieri e sono fiero di loro. Christian (ndr) ècon noi, avrei tanto voluto che ci fosse stato anche lui in quanto questo stadio, è stata la sua prima destinazione quando ha lasciato laa 16 anni. Dobbiamo continuare ad usare questa energia e questa forza ...

Advertising

Dome689 : RT @FcInterNewsit: Danimarca, Hjulmand: 'Quando Eriksen è stato male è cambiato tutto per noi. Lui è sempre con noi' - FcInterNewsit : Danimarca, Hjulmand: 'Quando Eriksen è stato male è cambiato tutto per noi. Lui è sempre con noi' - CalcioDatato : Hjulmand risolve l'inferiorità numerica a centrocampo avanzando Christensen davanti alla difesa, domina il Galles s… - LeBombeDiVlad : #EURO2020 | #WAL 0-4 #DEN — ?? 27' e 48' #Dolberg, 88' #Maehle, 90+4' #Braithwaite — Vittoria larga per la… - imichelR : RT @CinzyJei_07: Kasper #Hjulmand in campo con il braccialetto per #Eriksen. ???? Voi mi volete devastata. Ditelo. #Danimarca #EURO2020 http… -