Al via il secondo Memorial Piero Majolino da Mondello con 20 equipaggi (Di sabato 26 giugno 2021) Una due giorni in barca in ricordo di Piero Majolino da Mondello a San Vito Lo Capo e ritorno: oggi e domani si disputerà la seconda edizione del Memorial dedicato all’ex direttore sportivo del Circolo della Vela Sicilia scomparso a 60 anni per una brutta malattia. Sono venti gli equipaggi che sono partiti questa mattina alle 9 dal golfo di Mondello. A rappresentare il Circolo della Vela Sicilia fra le barche in regata c’è Cochina dell’armatore Giorgio Fabri con a bordo lo skipper Edoardo Bonanno. La regata, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il patrocinio del Comune di San ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 26 giugno 2021) Una due giorni in barca in ricordo didaa San Vito Lo Capo e ritorno: oggi e domani si disputerà la seconda edizione deldedicato all’ex direttore sportivo del Circolo della Vela Sicilia scomparso a 60 anni per una brutta malattia. Sono venti gliche sono partiti questa mattina alle 9 dal golfo di. A rappresentare il Circolo della Vela Sicilia fra le barche in regata c’è Cochina dell’armatore Giorgio Fabri con a bordo lo skipper Edoardo Bonanno. La regata, organizzata dal Circolo della Vela Sicilia con il patrocinio del Comune di San ...

Advertising

angelorossi73 : Egli ci esaudisce sempre secondo la Sua volontà - ccrxwns : fatto cadere le braccia a terra. la storia fila bene ed è bella da leggere (un po’ ricorda percy jackson ma non si… - fefetomlinson00 : - lui : va bene buona serata E sfreccia via ad alta velocità nuovamente. Ma io dico, sono una ragazza, da sola, la… - lensibarbara : @antonellatonon1 @RiprendRoma @RiganteLeonardo @romatoday @tbuccico69 è obbligatorio camminare con scarpe da ginnas… - LauroBike : Ciao a tutti...secondo voi Bertizzolo e Paladin andranno via dalla Liv visto che se ne stanno andando via tutti?#eurosportciclismo -