WitcherCon | nessun nuovo gioco di The Witcher verrà annunciato

(Di venerdì 25 giugno 2021) A luglio si terrà il, uno spazio virtuale in cui verranno condivisi tanti dettagli sulla seconda stagione della serie TV targata Netflix e alcune curiosità sui giochi pubblicati da CD Projekt RED. Ma se state aspettando con trepidazione un, spiacente deludervi ma non ci saràannuncio a riguardo. "Nel caso ve lo stiate chiedendo,di THesaràal, ma ci sono ancora molti motivi per sintonizzarsi", si legge sul sito ...

