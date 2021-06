Le pagine Facebook e Tripadvisor del ristorante di Hermes Ferrari oscurate per i troppi commenti negativi (Di venerdì 25 giugno 2021) Il celebre sciamano di Modena, il Jake Angeli nostrano che si è travestito come ha fatto per prima la sua controparte statunitense, salta nuovamente agli onori della cronaca. Se la prima volta è stato durante le proteste nella capitale quando, quasi tre mesi fa, si è distinto tra coloro che hanno richiesto (purtroppo in alcuni casi utilizzando la violenza) di sbloccare la situazione per i ristoratori, stavolta è per essersi reso protagonista di un’aggressione. Dopo le immagini che hanno cominciato a diffondersi sui social nella giornata di ieri, la pagina Facebook e quella su Tripadvisor del ristorante di Hermes ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 25 giugno 2021) Il celebre sciamano di Modena, il Jake Angeli nostrano che si è travestito come ha fatto per prima la sua controparte statunitense, salta nuovamente agli onori della cronaca. Se la prima volta è stato durante le proteste nella capitale quando, quasi tre mesi fa, si è distinto tra coloro che hanno richiesto (purtroppo in alcuni casi utilizzando la violenza) di sbloccare la situazione per i ristoratori, stavolta è per essersi reso protagonista di un’aggressione. Dopo le immagini che hanno cominciato a diffondersi sui social nella giornata di ieri, la paginae quella sudeldi...

