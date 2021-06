Israele | Gay pride Tel Aviv | sfilano in decine di migliaia | fermato uomo armato 2

(Di venerdì 25 giugno 2021) (Adnkronos) - Evento simbolo della Tellaica e tollerante, ilè sorvegliato da centinaia di poliziotti per garantire la sicurezza. Oltre all'con il taser e la corda, la polizia haaltre sei persone che prevedevano di attaccare i partecipanti, due dei quali muniti di droni, riferisce Times of Israel. Nel 2015 una giovane donna, la 16enne Shira Banki, fu accoltellata a morte da un estremista ultraortodosso al gaydi Gerusalemme. In questa città ilsi è già svolto ai primi di giugno, in forma più ridotta e con forti misure di sicurezza.

Tel Aviv, Decine di migliaia di persone si sono riunite oggi a Tel Aviv per la grande parata del gay pride, iniziata a mezzogiorno. Una folla colorata e festosa ...