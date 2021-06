Advertising

sportli26181512 : Juve, Peeters racconta Ronaldo: 'Mangia sempre la stessa cosa per avere quel fisico. Rispetta molto Lukaku': Daouda… - sportli26181512 : #Daouda Peeters: 'Ecco cosa mangia #Ronaldo. E con #Lukaku...': Aspettando #Belgio-#Portogallo, ottavo di finale di… - Domenico1oo777 : RT @JuveReTransfers: 'La neo-promossa in Serie B Alessandria è interessata all'ex Juventus Ariaudo, in uscita dal Frosinone, e a due giocat… - JuveReTransfers : 'La neo-promossa in Serie B Alessandria è interessata all'ex Juventus Ariaudo, in uscita dal Frosinone, e a due gio… - SamDiokhaneee : RT @SamDiokhaneee: @jjuli_24 Aspettative: (inserire nomi di fantasia) Realtà: 'la Juventus Football Club è lieta di comunicare che Felix Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Daouda Peeters

Corriere dello Sport

A parlare è, centrocampista belga di origine guineane della Juventus Under 23 che con CR7 ha condiviso a volte lo spogliatoio in bianconero : "È una persona molto piacevole - dice in ...Commenta per primo, centrocampista belga della Juventus Under 23 è stato intervistato da Het Latste Nieuws in patria per svelare i segreti di Cristiano Ronaldo in vista della sfida Belgio - Portogallo. ...Daouda Peeters, centrocampista della Juventus U23, parla di Cristiano Ronaldo: ecco gli aneddoti su CR7 Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus Under 23, ha rilasciato alcune dichiarazioni ...Daouda Peeters, centrocampista belga della Juventus Under 23 è stato intervistato da Het Latste Nieuws in patria per svelare i segreti di Cristiano Ronaldo ...