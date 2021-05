Samoa: nuova prima ministra costretta a giurare in una tenda (Di lunedì 24 maggio 2021) A Samoa la nuova prima ministra eletta, Mata’afa, costretta a prestare giuramento in una tenda, nel corso di una cerimonia improvvisata La nuova prima ministra eletta dell’arcipelago di Samoa, Fiame Naomi Mata’afa, è stata costretta a prestare giuramento in una tenda. La cerimonia improvvisata è solo l’ennesimo gesto provocatorio da parte del governo uscente. L’episodio si verifica dopo che la donna aveva ottenuto l’incarico lo scorso lunedì. Il partito di Mata’afa, Fede nell’Unico Vero Dio (FAST), l’unico di opposizione, aveva vinto le elezioni del 9 aprile. Tuttavia il capo del governo uscente, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, non aveva riconosciuto la sconfitta. Come ... Leggi su zon (Di lunedì 24 maggio 2021) Alaeletta, Mata’afa,a prestare giuramento in una, nel corso di una cerimonia improvvisata Laeletta dell’arcipelago di, Fiame Naomi Mata’afa, è stataa prestare giuramento in una. La cerimonia improvvisata è solo l’ennesimo gesto provocatorio da parte del governo uscente. L’episodio si verifica dopo che la donna aveva ottenuto l’incarico lo scorso lunedì. Il partito di Mata’afa, Fede nell’Unico Vero Dio (FAST), l’unico di opposizione, aveva vinto le elezioni del 9 aprile. Tuttavia il capo del governo uscente, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, non aveva riconosciuto la sconfitta. Come ...

