Buscopan® | indicazioni | effetti collaterali e uso in gravidanza della butiscopolamina

(Di lunedì 24 maggio 2021) Buscopan: cos’è, a cosa serve, come e quando si usa. Precauzioni ed. Buscopan è un farmaco a base di N-butilbromuro di joscina (butilscopolamina). Il principio attivo è di origine vegetale, estratto dalla pianta Duboisia. Appartiene al gruppo terapeutico degli spasmolitici. Il buscopan è indicato nel trattamento delle manifestazioni dolorose dovute a spasmi e crampi del tratto gastro-intestinale e genito-urinario. Meccanismo d’azione. Buscopan somministrato per via orale o per via rettale viene assorbito in minima parte, tanto che la sua biodisponibilità sistemica si attesta intorno all’1%. Tuttavia, questo farmaco tende a concentrarsi prevalentemente nei distretti anatomici in cui esercita la propria azione terapeutica (tratto gastrointestinale, cistifellea, dotto epatobiliare, fegato e rene). Il buscopan somministrato alle dosi ...