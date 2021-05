Terremoto in Umbria: scossa in serata, paura tra la popolazione (Di domenica 23 maggio 2021) Un Terremoto di magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stato avvertito in Umbria questa sera alle ore 22:51 nella zona della provincia di Perugia. paura tra la popolazione. La scossa è stata localizzata tra Gubbio ... Leggi su leggo (Di domenica 23 maggio 2021) Undi magnitudo tra 2.8 e 3.3 è stato avvertito inquesta sera alle ore 22:51 nella zona della provincia di Perugia.tra la. Laè stata localizzata tra Gubbio ...

Advertising

29luglio1971 : RT @MFerraglioni: Ci mancava pure il #Terremoto #gubbio #umbria #cittadicastello #Perugia - EmergenzaH24 : RT @ilmeteoit: #TERREMOTO in provincia di #PERUGIA, in #UMBRIA, a #Gubbio. #Magnitudo 3. Ecco QUI i #DETTAGLI - giannettimarco : RT @leggoit: #Terremoto in #Umbria: scossa in provincia di #Perugia, paura tra la popolazione - EmergenzaH24 : RT @MFerraglioni: Ci mancava pure il #Terremoto #gubbio #umbria #cittadicastello #Perugia - ematr_86 : RT @CorriereUmbria: Gubbio, scossa di terremoto di Magnitudo 3 -