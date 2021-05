Pjanic sui social: “Questa stagione mi lascia l’amaro in bocca e delle domande che cercano risposte” (Di domenica 23 maggio 2021) Miralem Pjanic, centrocampista del Barcellona, ha analizzato la stagione, non proprio felicissima, sul suo profilo Instagram: “Onora la maglietta. Rispettare la squadra. Dai tutto dentro e fuori dal campo. Questo è quello che si merita Il Barcellona e ??questo è quello che ho fatto con i miei compagni di squadra sin dal primo giorno. Questa stagione mi lascia l’amaro in bocca e delle domande che ancora cercano risposte. Un abbraccio a tutti, a presto e Forza Barça sempre”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miralem Pjanic? (@miralem Pjanic) Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 23 maggio 2021) Miralem, centrocampista del Barcellona, ha analizzato la, non proprio felicissima, sul suo profilo Instagram: “Onora la maglietta. Rispettare la squadra. Dai tutto dentro e fuori dal campo. Questo è quello che si merita Il Barcellona e ??questo è quello che ho fatto con i miei compagni di squadra sin dal primo giorno.miinche ancora. Un abbraccio a tutti, a presto e Forza Barça sempre”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miralem? (@miralem) Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo ...

