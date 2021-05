Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco. A podio la Ferrari di Sainz. Delusione per Hamilton e Leclerc (Di domenica 23 maggio 2021) Max Verstappen vince il Gran Premio di Monaco e si porta in testa al campionato piloti. Il pilota olandese ha tenuto il comando per tutta la gara. Chiudono il podio Carlos Sainz su Ferrari e Lando Norris su una McLaren che questo weekend ha portato in pista la storica livrea Gulf. Al quarto posto troviamo L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Emilia Romagna: vince Verstappen. A podio anche Hamilton e Norris. Subito dietro le Ferrari GP Monaco F1: tribune aperte per massimo 7500 spettatori GP Monaco: la Ferrari va forte sin da subito tra ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 23 maggio 2021) Maxildie si porta in testa al campionato piloti. Il pilota olandese ha tenuto il comando per tutta la gara. Chiudono ilCarlossue Lando Norris su una McLaren che questo weekend ha portato in pista la storica livrea Gulf. Al quarto posto troviamo L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: GP Emilia Romagna:. Aanchee Norris. Subito dietro leGPF1: tribune aperte per massimo 7500 spettatori GP: lava forte sin da subito tra ...

