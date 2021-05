Leclerc | Sento solo tristezza | serviranno giorni per smaltire

(Di domenica 23 maggio 2021) La maledizione di Montecarlo colpisce ancora. Charlesnon è mai riuscito a concludere una corsa in vita sua a Monaco , mentre stavolta non è neanche riuscito a partire, con la pole di ieri ...

... anche se Charles crede di sì, come ha spiegato ai microfoni di Sky : "L'unica sensazione che... Ferrari,pole a Monaco rovinata dall'incidente alle Piscine? FOTO In testa grazie ai rischi ...Perché Lewis va ascoltato Questo è l'ennesimo colpo di sfortuna che si abbatte sunel Gp di ... "Orasolo tristezza avrò bisogno di alcuni giorni prima di stare meglio. Abbiamo controllato ...MONACO - Charles Leclerc ha l'umore sotto i piedi. Il ritiro inaspettato prima della gara del Gran Premio di Monaco, infatti, non può che suscitare emozioni negative al pilota della Ferrari, il quale ...Dopo l'incidente di ieri il cambio era ok, ma la Ferrari del monegasco ha accusato un problema sul lato sinistro durante la procedura di schieramento e quindi non ha potuto neppure prendere il via, ve ...