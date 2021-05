Greta Thunberg distrutta | ora finisce vittima di body shaming

(Di domenica 23 maggio 2021)è stata pesantemente attaccata dai media locali cinesi. Il motivo è davvero particolare, ma lei ha risposto a tono.(GettyImages)La Cina si sa non ama essere attaccata. Guai a dirle che qualcosa che sta facendo va bene, ti ritrovi subito un intero stato contro. Questo è un po’ quello che è accaduto a, che in linea generale non è mai stata molto simpatica ai paesi asiatici per i suoi continui attacchi. Ora però ci sono andati giù pesante in Cina. In particolare il giornale China Daily ha pesantemente attaccata la giovane attivista definendola “principessa ambientale”. Sul banco degli imputati ci sarebbero gli attacchi della ragazzina svedese nei confronti dei cinesi rei con le loro emissioni di contribuire pesantemente ...

L'articolo, firmato dallo scrittore cinese Tang Ge, dice che "Anche se afferma di essere vegana, a giudicare dai risultati del suo sviluppo, le sue emissioni di carbonio in realtà non devono essere così basse".