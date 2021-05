Funivia Mottarone, turista ‘miracolato’: “Potevamo esserci io e mio figlio” (Di domenica 23 maggio 2021) “Quando ho sentito la notizia della Funivia caduta sul Mottarone mi si è gelato il sangue: in quella cabina Potevamo esserci io e il mio bambino di sei anni”. Si sente miracolato Dario Prezioso mentre racconta all’Adnkronos la sua esperienza. “Avevo deciso di portare il mio bambino ad Alpiland dove c’è una pista di bob ma per una serie di miracolose coincidenze quando siamo arrivati a prendere la Funivia, la cabina che si è schiantata era già al completo e quindi non siamo potuti salire ma eravamo i prossimi e quindi ci siamo fermati ad aspettare la cabina successiva che non abbiamo mai preso”. “Le persone che si trovavano sulla cabina caduta le avevamo incontrate in coda per i biglietti e avevano anche scambiato qualche parola – aggiunge – poi mentre, in attesa nella stazione intermedia, stavo ... Leggi su italiasera (Di domenica 23 maggio 2021) “Quando ho sentito la notizia dellacaduta sulmi si è gelato il sangue: in quella cabinaio e il mio bambino di sei anni”. Si sente miracolato Dario Prezioso mentre racconta all’Adnkronos la sua esperienza. “Avevo deciso di portare il mio bambino ad Alpiland dove c’è una pista di bob ma per una serie di miracolose coincidenze quando siamo arrivati a prendere la, la cabina che si è schiantata era già al completo e quindi non siamo potuti salire ma eravamo i prossimi e quindi ci siamo fermati ad aspettare la cabina successiva che non abbiamo mai preso”. “Le persone che si trovavano sulla cabina caduta le avevamo incontrate in coda per i biglietti e avevano anche scambiato qualche parola – aggiunge – poi mentre, in attesa nella stazione intermedia, stavo ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Verbania #23maggio, caduta una cabina della funivia che collega Stresa-Alpino-Mottarone. Risultano persone deced… - GiuseppeConteIT : Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia Stresa-Mottarone. Una tragedia inaccettabile. I… - Quirinale : #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande a… - stefaniapezzopa : #funivia Mottarone, una tragedia incommentabile, vicina alle famiglie ed a quella cosa munita ferita… - Crescenzo72 : RT @Quirinale: #Mattarella: Il tragico incidente alla #funivia Stresa-Mottarone suscita profondo dolore per le vittime e grande apprension… -