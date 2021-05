Formazioni ufficiali Inter Udinese | le scelte degli allenatori

(Di domenica 23 maggio 2021) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young; Pinamonti, Lautaro Martinez. Allenatore: Antonio Conte(3-5-1-1): Musso; Becão, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Walace, Stryger Larsen, Zeegelaar ; Pereyra; Okaka. Allenatore: Luca Gotti L'articolo proviene da Calcio News 24.

La capolista della Serie A conduce con 88 punti e arriva da quattro vittorie: Verona, Crotone, Sampdoria e Roma; anche se è reduce dalla sconfitta contro la Juventus. L' Udinese , invece, si trova al ...