Domenica In | Al Bano sostiene Jasmine | “Felice per la tua scelta”

Advertising

Gallo9Modazza : RT @NicolinoBerti: si stia su un palco, mentre la regia di Domenica In utilizzava esclusivamente inquadrature impallate dalla testa della V… - NicolinoBerti : si stia su un palco, mentre la regia di Domenica In utilizzava esclusivamente inquadrature impallate dalla testa de… - inarteziogio : Al Bano a Domenica In. - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn su Rai1 ospiti il Ministro #MariastellaGelmini #MariaFalcone @pfavino #GiulianoSangiorgi… - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn su Rai1 ospiti il Ministro #MariastellaGelmini #MariaFalcone @pfavino #GiulianoSangiorgi… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Bano

Jasmine Carrisi , figlia di AlCarrisi, è intervenuta nello studio televisivo di 'In', dove ha intonato il suo singolo 'Calamite', per poi intavolare una chiacchierata con Mara Venier al fianco del suo amato papà: '...AlCarrisi è intervenuto nel pomeriggio di23 maggio 2021 in qualità di ospite a 'In', dove, prima di allietare il pubblico con una delle sue infallibili interpretazioni canore, ha ...Al Bano gelato dalla figlia Jasmine Carrisi a Domenica In: “Non ti allargare” Domenica In terrà compagnia al pubblico italiano fino alla fine di giugno: ...Jasmine Carrisi, figlia Al Bano e Loredana Lecciso torna a Domenica In ospite di Mara Venier insieme al padre. Prossima tappa Festival di Sanremo 2021?