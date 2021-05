Bologna Juventus: Ronaldo in panchina. La scelta di Pirlo (Di domenica 23 maggio 2021) Ronaldo out in Bologna Juve: scelta a sorpresa di Pirlo sul portoghese nel match valido per la 38esima giornata di Serie A La Juve affronta il Bologna nel match valido per la 38esima giornata di Serie A. Dando uno sguardo alle formazioni ufficiali, figura una scelta a sorpresa di Pirlo. Cristiano Ronaldo parte dalla panchina contro il Bologna! Scelti Dybala e Morata titolari in avanti, con l’esclusione di CR7 che non si sa se sia stata per scelta tecnica o qualche problema fisico. CONTINUA A LEGGERE SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021)out inJuve:a sorpresa disul portoghese nel match valido per la 38esima giornata di Serie A La Juve affronta ilnel match valido per la 38esima giornata di Serie A. Dando uno sguardo alle formazioni ufficiali, figura unaa sorpresa di. Cristianoparte dallacontro il! Scelti Dybala e Morata titolari in avanti, con l’esclusione di CR7 che non si sa se sia stata pertecnica o qualche problema fisico. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

